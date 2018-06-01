FETÖ'nün sıkıyönetim komutanına hapis cezası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, sözde "atama listesinde" Sakarya sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirilen eski kurmay albay Mahmut Çağlayan "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

19. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına sanık Çağlayan, yakınları ve avukatı katıldı.

İddia makamının mütalaasına karşı savunmasını yapan Mahmut Çağlayan, FETÖ üyeliği olmadığını, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını savundu.

Çağlayan, ByLock kullanıcısı olduğuna dair dosyaya gelen raporları kabul etmediğini belirterek, raporlarla ilgili bir yanlışlık ya da karşılıklık olabileceğini ileri sürdü.

İsminin örgütün sözde atama listesine bilgi ve iradesi dışında yazıldığını iddia eden Çağlayan, darbe girişiminin yaşandığı gün Ankara'da olduğunu, darbeciler tarafından görevlendirildiği Sakarya'ya gitmediğini belirtti.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme Çağlayan'ı "terör örgütüne üyelik" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

