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FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon

- Konya merkezli 5 ilde, FETÖ'nün TSK içindeki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 5'i gözaltına alındı

Genel 16.12.2019, 14:11
FETÖ'nün
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KONYA (AA) - Konya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 19 zanlıdan 5'i yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, örgütün TSK'ye yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları ileri sürülen ve TSK'den ihraç edilen 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 5 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 14 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

#FETÖ #konya #mahrem imam #operasyon
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