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FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon
- Konya merkezli 5 ilde, FETÖ'nün TSK içindeki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 5'i gözaltına alındı
Genel 16.12.2019, 14:11
KONYA (AA) - Konya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 19 zanlıdan 5'i yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 5 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 14 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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