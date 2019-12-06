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FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 47 gözaltı kararı
- 30'u görevde, 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi - Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı
Genel 06.12.2019, 10:23
ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 30'u görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi, 38 şüpheli yakalandı.
30'u halen görevde olan şüphelilere yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 38 zanlı yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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