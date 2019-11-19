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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 17 gözaltı kararı
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 7'si daha önce ihraç edilen, 10'u muvazzaf 17 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Genel 19.11.2019, 09:49
ANKARA(AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.
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