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FETÖ'nün 'A takımı'ndaki Durnagöl'ün 15 Temmuz trafiği iddianamede

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik soruşturmada, eski hakim firari sanık Engin Durnagöl hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün "A takımı"nda yer aldığı belirtilen sanığın 15 Temmuz darbe girişiminde yurt dışı trafiği dikkati çekti.

04 Mart 2018 Pazar 15:10
FETÖ'nün 'A takımı'ndaki Durnagöl'ün 15 Temmuz trafiği iddianamede
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GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, eski hakim firari sanık Engin Durnagöl hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün "A takımı"nda yer aldığı belirtilen sanığın 15 Temmuz darbe girişiminde yurt dışı trafiği dikkati çekti.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapsi istenen eski hakim firari sanık Durnagöl hakkında hazırlanan 79 sayfalık iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, önceden Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreter Yardımcılığı yapan Durnagöl'ün Kahramanmaraş Cumhuriyet savcısı olarak görevde bulunduğu 16 Temmuz 2016 tarihinde meslekten ihraç edildiği hatırlatıldı.

Sanığın Ankara'daki evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, Kahramanmaraş Adliyesi'ndeki odasında ise "Umumun menfaati için yönetime demeden değişiklik yapalım", "Bu adımı atmazsak operasyon devam ediyor" gibi çeşitli notların bulunduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.

Firari Durnagöl'ün darbe girişimi sırasında yurt dışı giriş çıkışlarının tespit edildiğine değinilen iddianamede, güvenlik kamera kayıtlarında sanığın 13 Temmuz 2016 tarihinde saat 07.51'de Marmaris Deniz Limanı'na geldiği ve saat 08.30'da çıkış yaptığı, 15 Temmuz günü saat 18.24'te ülkeye tekrar giriş yaptığı, bir gün sonra 09.28'de ise ayrıldığı bilgisine yer verildi.

Sanığın darbe girişimi sabahında çıkış yapmak için geldiği limanda, biletleri peşin aldıktan sonra elinde telefonla meşgul olduğu belirtilen iddianamede, Marmaris'te bir akrabası ya da yakını olmadığı gibi otellerde de konaklamadığına ilişkin ayrıntılar yer aldı.

Ağustos ayında iki aracını da vekalet yoluyla sattığı belirtilen sanığın FETÖ'nün yargıdaki "A takımı"ndan olduğu ve örgütün yargı yapılanmasına etkin rol oynadığına yönelik tanık beyanları da iddianamede yer buldu.

Müşteki ve tanık ifadeleri dosyada

İddianameye ayrıca sanıkla ilgili müşteki ve tanıkların da beyanları da eklendi.

O.A, 2010-2014 yılları arasında bütün atamaların HSYK Genel Sekreter Yardımcısı Engin Durnagöl tarafından yapıldığını belirterek, "FETÖ'cü yapılanmanın teşkilata yerleşmesinde etkili olduğunu düşünüyorum. FETÖ'cü hakim savcılar tarafından son derece itibar gören bir kişiydi." ifadelerini kullandı.

Ö.K, atamalar konusunda FETÖ'nün bakanlıktaki en etkin mensubunun Engin Durnagöl ve İdris Berber (eski tetkik hakim) olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Bu iki kişi İbrahim Okur'a (eski HSYK daire başkanı) etki yapıp, Fetullah Gülen cemaat mensuplarının taleplerini yerine getirirlerdi. Bu kişilerin taleplerinin cemaat adına gelen talimatlar olduğu da bilinmektedir. Kendilerini de gizlemiyorlardı."

B.B, 2003-2005 yıllarında Adalet Bakanlığının sözde "abisi"nin tetkik hakim olan Engin Durnagöl olduğuna değinerek, bu kişinin daha sonra HSYK genel sekreter yardımcılığına getirildiğini ve atamalarda etkin rol oynadığını anlattı.

Ö.F.T. de Engin Durnagöl'ün FETÖ "abi"si olduğunu ve yargıdaki "A takımı" içerisinde yer aldığını kaydetti.

Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan G.Ü, örgüt mensubu şoförlerin kaldığı evde bir süre bulunduğunu belirterek, "Bu ev bunların kod olarak '5A' dedikleri üst düzey evlerden biriydi. Bu evde kalan M.A. da Genel Sekreter Yardımcısı Engin Durnagöl'ün şoförlüğünü yapıyordu." dedi.

Muhabir: Adsız Günebakan

Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzDarbe GirişimiEngin DurnagölFETÖFetullahçı Terör ÖrgütüGaziantepTürkiye
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