FETÖ'den yargılanan AK Parti eski ilçe başkanına beraat

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan AK Parti eski Bünyan İlçe Başkanı beraat etti.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Savaş Gökçe ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık Gökçe, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, "FETÖ ile mücadele etmiş ve örgütün birçok kumpasını çözmüş birisiyim. Terör örgütü mensubu değilim, vatan haini değilim. Beraatımı istiyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin Bünyan ilçesinde bulunan örgüte ait yurtta müdürlük yaptığını, 2013 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "bunlar terör örgütüdür" demesinden bir gün sonra buradaki görevinden istifa ettiğini belirtti.

Müvekkilinin partisine zarar gelmemesi için kendi isteğiyle ayrıldığını anımsatan sanık avukatı, "Terörist olan biri 15 Temmuz akşamı Bünyan'da 5 bin kişi toplamaz, Zaman gazetesini yırtmaz." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Gökçe'nin beraatına karar verdi.