FETÖ'cü 7 jandarma personeli itirafçı oldu

- FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı - İtirafçı olan ve örgütle bağlantılı olduğunu bildikleri bazı jandarma personelinin ismini veren 7 şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı