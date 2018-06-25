FETÖ tutuklularının tercihi İnce ve HDP oldu

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin de yer aldığı Sincan ile Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki cezaevlerinde bulunan tutukluların, cumhurbaşkanı seçimindeki tercihi CHP'nin adayı Muharrem İnce oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sincan Cezaevi yerleşkesinde bulunan F, L ve T tipi kapalı cezaevlerindeki tutuklular da sandık başına giderek oy kullandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yer alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk ile sözde "yurtta sulh konseyi"nin üyesi oldukları tespit edilen darbeci askerlerin de aralarında bulunduğu cezaevlerinde cumhurbaşkanı seçiminde çoğunlukla İnce'ye oy çıktı.

Cezaevlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce 2 bin 926 oy aldı.

Bu cezaevlerinde Meral Akşener'e 734, Recep Tayyip Erdoğan'a 755, Temel Karamollaoğlu'na ise 99 oy verildi. Selahattin Demirtaş'ı 164, Doğu Perinçek'i ise 7 tutuklu tercih etti.

Milletvekili genel seçiminde ise bu cezaevlerinden en çok oyu alan parti CHP oldu.

Cezaevlerinde CHP'ye bin 730 oy verilirken, tutuklulardan 856'sı MHP, 211'i ise AK Parti'den yana tercih kullandı.

İYİ Parti'ye verilen oy sayısı 658 olurken, HDP 816 oy aldı. Saadet Partisinin aldığı oy sayısı ise 342 oldu. Bu cezaevlerinde Vatan Partisi bir, HÜDAPAR 3 tutuklu tarafından tercih edildi.

Silivri'de HDP'ye 4 bin oy çıktı

FETÖ tutuklularının da yer aldığı Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki cezaevlerinde de 4 bin 289 oyla en çok oyu alan cumhurbaşkanı adayı İnce oldu.

Silivri'deki L tipi kapalı cezaevlerinde bin 768 tutuklu Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin 45 tutuklu ise Akşener'den yana tercih kullandı.

Karamollaoğlu 153, Perinçek ise 11 oy aldı. Demirtaş'ın oy sayısı ise bin 899 olarak belirlendi.

Silivri cezaevlerinde en çok oyu alan parti ise 4 bin 39 oyla HDP oldu. CHP bin 738 oy alırken, MHP'ye de bin 442 oy verildi. İYİ Parti 793 tutuklu tarafından tercih edilirken, Saadet Partisi 398 oy aldı.

İzmir

FETÖ'ye yönelik soruşturma ve dava nedeniyle tutuklananların bulunduğu cezaevlerinde, cumhurbaşkanı seçiminde en çok oy Muharrem İnce'ye, milletvekili seçiminde ise HDP'ye çıktı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'ye üye olanların da tutuklu bulunduğu Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki Şakran T1, T2, T3 tipi ve kadın kapalı cezaevlerinde 3 bin 98 tutuklu oy kullandı.

Geçerli oylara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde 4 kişi Vatan Partisinin Genel Başkanı Doğu Perinçek'e, 71 kişi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na oy verdi.



İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, tutuklulardan 426'sının oyunu alırken, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ı ise 385 kişi tercih etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 311 kişi oy verirken, cumhurbaşkanı seçiminde en çok oyu bin 838 ile Muharrem İnce aldı.

Milletvekilliği seçiminde HDP'ye

Yine FETÖ mensuplarının tutuklu bulunduğu Menemen T Tipi Cezaevi'nde 486 oy kullanılırken, geçerli oylardan İnce'ye 279, Akşener'e 84, Demirtaş'a 57, Erdoğan'a 43, Karamollaoğlu'na 14 oy çıktı. Perinçek'e oy veren tutuklu olmadı. Bazı FETÖ'cülerin tutuklu bulunduğu İzmir F1 ve F2 tipi cezaevlerinde ise 363 tutuklu oy kullandı. Burada, İnce'ye 187, Erdoğan'a 19, Akşener'e 68, Demirtaş'a 65, Karamollaoğlu'na 20 oy çıkarken, Perinçek'e oy verilmedi. Bu cezaevlerinden milletvekilliği seçimde ise AK Parti'ye 141, MHP'ye 337, CHP'ye 752, İYİ Parti'ye 462, Saadet Partisine 169, HDP'ye bin 982, HÜDAPAR ve Vatan Partisine 1'er oy verildi.

Bolu

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma ve dava nedeniyle tutuklananların da bulunduğu cezaevlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oy Muharrem İnce'ye, milletvekili seçiminde ise HDP'ye çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ üyelerinin de tutuklu bulunduğu Bolu T ve F tipi ceza infaz kurumlarında 623 tutuklu oy kullandı.

Geçerli oylara göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye 307, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 118, İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e 103, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a 66, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na 26, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e 3 oy çıktı.

Milletvekilliği seçiminde ise aynı sandıklarda tutuklu sanıklar, HDP'ye 195, CHP'ye 144, MHP'ye 115, İYİ Parti'ye 99, AK Parti'ye 36, Saadet Partisi'ne 23, Hür Dava Partisi'ne 1, Millet İttifakı'na 8, Cumhur İttifakı'na 2 oy verdi.

Karabük'teki cezavinde de en çok oy İnce'ye

Karabük'te FETÖ sanıklarının da bulunduğu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda 497 tutuklu oy kullandı.

Geçerli oylara göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye 266, İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e 105, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 101, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a 19, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na 6 oy çıktı.

Milletvekilliği seçiminde ise aynı sandıklarda tutuklu sanıklar, İYİ Parti'ye 148, HDP'ye 111, MHP'ye 110, CHP'ye 83, AK Parti'ye 32, Saadet Partisi'ne 7, Cumhur İttifakı'na 5, Millet İttifakı'na 1 oy verdi.

Adana

Adana E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda kurulan sandıktan Muharrem İnce'ye 459, Meral Akşener'e 56, Recep Tayyip Erdoğan'a 240, Selahattin Demirtaş'a 363 ve Temel Karamollaoğlu'na 4 oy çıktı.

Cezaevindeki sandıkta sayım işlemi tamamlandı. Adana E Tipi Kapalı cezaevinde cumhurbaşkanı seçimi için 1127 oy geçerli sayıldı.

Geçerli oyların 459'unu Muharrem İnce, 56'sını Meral Akşener, 240'ını Recep Tayyip Erdoğan, 363'ünü Selahattin Demirtaş, 4'ünü ise Temel Karamollaoğlu aldı.

Milletvekili seçiminde ise Adana E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda kullanılan geçerli 1124 oydan 398'ini HDP, 221'ini CHP, 230'unu MHP, 44'ünü İYİ Parti, 3'ünü Saadet Partisi, 106'sını AK Parti, 4'ünü ise Cumhur İttifakı aldı.

27 oy ise geçersiz sayıldı.

Öte yandan silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ve PKK sanıklarının bulunduğu Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda kurulan sandıktan ise Muharrem İnce'ye 52, Meral Akşener'e 39, Recep Tayyip Erdoğan'a 5 ve Selahattin Demirtaş'a 15 oy çıktı.

Antalya

Antalya L Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda kurulan sandıktan Muharrem İnce'ye 535, Meral Akşener'e 136, Recep Tayyip Erdoğan'a 81, Selahattin Demirtaş'a 94, Temel Karamollaoğlu'na 11, Doğu Perinçek'e ise 2 oy çıktı.

FETÖ/PDY ve PKK silahlı terör örgütü sanıklarının bulunduğu Antalya L Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda kurulan 9900-9901-9902 no'lu sandıklarda sayım işlemi tamamlandı. Antalya Tipi Kapalı cezaevinde cumhurbaşkanı seçimi için 878 oy geçerli sayıldı.

Geçerli oyların 535'ini Muharrem İnce, 136'sını Meral Akşener, 81'ini Recep Tayyip Erdoğan, 94'ünü Selahattin Demirtaş, 11'ini Temel Karamollaoğlu, 2'sini ise Doğu Perinçek aldı.

Milletvekili seçiminde ise Antalya L Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda kullanılan geçerli 878 oydan 400'ünü HDP, 200'ünü CHP, 71'ini MHP, 128'ini İYİ Parti, 17'sini Saadet Partisi, 38'ini AK Parti, 5'ini Cumhur İttifakı, 10'u ise Millet İttifakı aldı.

Öte yandan Antalya E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda kurulan sandıktan cumhurbaşkanı seçiminde Muharrem İnce'ye 190, Meral Akşener'e 39, Recep Tayyip Erdoğan'a 177, Selahattin Demirtaş'a 140, Temel Karamollaoğlu ile Doğu Perinçek'e birer oy çıktı.

Milletvekili seçimlerinde ise MHP 191, HDP 185, CHP 80, AK Parti 45, İYİ Parti 32, Saadet Partisi 2, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı 4'er oy aldı.

Muhabir: Kemal Karadağ-Ömer Süt-Ömer Faruk Cebeci-Mehmet Emin Gürbüz-Ahmet Özler-Gülsem Adam