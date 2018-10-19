FETÖ sanıklarının

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada hazırlatılan Adli Tıp Kurumu raporunda, adli emanete alınan görüntülerle mahkemede izletilen kayıtların aynı olduğu, kayıtlarda montaj bulgusuna rastlanılmadığı tespitinde bulunuldu.

4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıklar ve avukatların taleplerinin dinlenildiği davada, Mahkeme Başkanı Selfet Giray, dava dosyasına eklenen belgeleri okudu.

Giray, sanıkların, "adli emanete alınan olay gününe ait kamera kayıtlarıyla mahkemede izletilen görüntüler arasında farklar olduğu ve görüntülere montaj yapıldığı" iddiasına ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye ulaştığını, görüntülere müdahalenin söz konusu olmadığını bildirdi.

Raporda, Akıncı Üssü'ndeki darbe faaliyetlerinin yoğunlukla yaşandığı belirlenen 141. ve 143. filolardan elde edilen 15 ve 16 Temmuz 2016'ya ait görüntülerin incelendiği, sanıkların iddialarının aksine, adli emanete alınan görüntülerle mahkemede izletilen kayıtların aynı olduğu, montaj veya manipülasyon bulgusuna rastlanılmadığı kaydedildi.

Rapor doğrultusunda, başta örgütün sivil imamları olan sanıklar Harun Biniş ve Nurettin Oruç ile bu yönde savunma yapan diğer sanıkların da iddiaları çürütülmüş oldu.

Oruç, mahkemedeki savunmasında, Akıncı Üssü'nde bulunduğuna ilişkin iddianamede yer verilen fotoğrafla ilgili, "O fotoğraftaki ben değilim diye düşünüyorum. Bu tür şeyleri montaj yapmak çok zor değil." ifadesini kullanmıştı.

Biniş ise darbe girişimiyle alakasının bulunmadığını ileri sürerek, soruşturma aşamasında kendisine gösterilen Akıncı Üssü'nde çekilen fotoğrafın "montaj" olduğu iddiasında bulunmuştu.

Davanın görülmesine devam ediliyor.