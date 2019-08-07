FETÖ sanığı eski astsubaya hapis

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ankesör soruşturması kapsamında yargılanan eski astsubay Mahmut Eren Şimşek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Şimşek ile avukatı katıldı.



Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.



Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Şimşek, silahlı terör örgütü üyesi olmadığını öne sürdü.

Örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla arandığına ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen ve aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savunan Şimşek, beraatini talep etti.



Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme heyetinin kararı açıklandı. Buna göre, sanık Şimşek'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Hükümle birlikte Şimşek, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.