FETÖ firarisi astsubay Niğde'de yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) firarisi bir astsubay gözaltına alındı.
'nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilmek üzere Ankara'ya götürüleceği bildirildi.
NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) firarisi bir astsubay gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca...
NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) firarisi bir astsubay gözaltına alındı.
'nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilmek üzere Ankara'ya götürüleceği bildirildi.