Fethi Sekin'in ölümsüzleşen kahramanlığı

İZMİR (AA) - İzmir Adalet Sarayı'nın C Blok girişinde bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen terör saldırısının üzerinden tam bir yıl geçti.

Adliye binalarına yönelik sansasyonel eylemler planlayan PKK'lı teröristler, 5 Ocak 2017'de bir otomobille İzmir Adliyesi C kapısına yöneldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli 43 yaşındaki Fethi Sekin, dikkati ve tecrübesiyle teröristleri fark etti.

Yaklaşık 9 yıldır görev yaptığı adliyeyi hedef alan hainleri durdurmak için silahını çeken Fethi Sekin, teröristlerin araçlarını durdurarak planlarını bozdu. Kahraman polis, araçtan inen silahlı teröristleri bir süre de kovaladı. Kaçarken bombayı patlatan teröristlerden birisini kovalamaca sonucu öldüren Sekin, bir araç arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

Fethi Sekin, dikkati ve kahramanlığıyla teröristlerin C kapısına yaklaşarak saldırıyı planladıkları gibi yapmalarını engelledi. Yanlarında 2 kalaşnikof tüfek, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürten Sekin, kendi canını ortaya koyarak çok sayıda insanın yaşamını kurtardı ancak adliye personeli Musa Can ile birlikte şehit düştü.

Olayda 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı. 2 terörist ise olay yerinde öldürüldü.

Saldırı sırasında adliye yakınında olanlar Fethi Sekin'in kahramanlığına şahit oldu. Şehit Sekin ile 5 yıl birlikte çalışan ve olay günü arkadaşıyla birlikte olan emekli polis memuru Şahin Çevik, onu şu sözlerle anlattı:

"Hiçbir polis açık açık merminin üzerine gitmez ama onun gözü karaydı. Başkasına zarar geleceğini düşündüğü için kendi ailesini ve çocuklarını hiç düşünmeden gitti."

Kafe işleten Zafer Gültekin, yakından tanıdığı Sekin'in mert, dürüst ve delikanlı bir insan olduğunu belirterek, "Fethi, canını hiçe sayarak çok daha büyük bir katliamın önüne geçti. Soğukkanlılığını kaybetmeden teröristlerin üzerine ateş açarak gövdesini siper etti." dedi.

Adliyedeki taksi durağında şoförlük yapan Çetin Yenel de kahraman polisin koşarak ateş ettiğini gördüğünü, şarjörü bitince de geriye çekilirken çimenlerin üzerine düştüğü anların gözünün önünden gitmediğini anlattı.

Saldırıda yaralanan 27 yaşındaki çevik kuvvet polisi Oğuzhan Batuhan Atik de duygularını, "Fethi abi büyük bir kahramanlık yaptı. Düşünmeden kalaşnikofun önüne vücudunu siper etti. 'Başkalarının çocukları yetim kalmasın' diye kendi çocuklarını yetim bıraktı." sözleriyle aktardı.

Teröre karşı birlik olundu

Fethi Sekin'in kahramanlığı, teröre karşı birliğin de adı oldu. Saldırıdan sonra birçok İzmirli adliyeye gelerek, ellerindeki Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi. Saldırı ve çatışmanın yaşandığı İslam Kerimov Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı. Çevredeki iş yeri sahipleri de saldırıda hasar gören dükkanlarına Türk bayrağı astı.

Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla duygularını dile getiren milyonlarca insan, "#FethiSekin" ve "#Kahramanımız" başlıklı mesajlarıyla teröre lanet okudu.

Facebook da şehit polis memuru Fethi Sekin'in kişisel hesabını, "Anıtlaştırılmış hesap" olarak değiştirdi.

Fethi Sekin ismi her yerde

Şehit polisin kahramanlığının unutturulmaması, adının yurdun dört bir yanında yaşatılması için hem devlet, hem millet harekete geçti. Bazı anne babalar yeni doğan oğullarına, onun gibi cesur olmaları için "Fethi Sekin" ismini verdi. Sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar bir çok yere "Fethi Sekin" yazılı tabelalar asıldı. Ayrıca şehitlerin aileleri için de yardım kampanyaları düzenlendi, destekler sağlandı.

Sekin'in 9 yıl görev yaptığı İzmir Adliyesinde de Fethi Sekin ve Musa Can için anma köşesi oluşturuldu. Ayrıca adliyede şehitlerin aileleri için yardım kampanyası başlatıldı.

Patlamanın yaşandığı İzmir Adliyesinin yakınındaki İslam Kerimov Caddesi'ne "Şehit Polis Fethi Sekin", Çınarlı Mahallesi'ndeki 1586/1 Sokak'a da "Şehit Musa Can" ismi verildi.

Bayraklı ilçesinde Fethi Sekin'in Osmangazi Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokak "Şehit Polis Fethi Sekin Sokağı" adını aldı. Çiğli ilçesinde bir parka da şehit polisin adının verilmesi kararlaştırıldı.

Bayraklı'daki Merkez İlkokulunun ismi "Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu", Bornova'daki Yeşilçam İlkokulunun adı ise "Şehit Katip Musa Can İlkokulu" olarak değiştirildi.

Sekin'in adı ayrıca adliye yakınlarındaki 40 dönüm üzerine kurulan parkta da yaşatılıyor.

Memleketi Elazığ'da bir kültürevinde adı yaşatılan Fethi Sekin'in ismi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir ilkokuldaki robotik kodlama sınıfına, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki bir okul kütüphanesine, Van'ın Edremit ile Aydın'ın Efeler ilçelerindeki parklara, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki caddeye, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan çadır kentte sığınmacılar için yapılan pazar yerine verildi.



