Festival kapsamında "En güzel üzüm" yarışması yapıldı

NEVŞEHİR (AA) - Üç Güzeller mevkisindeki festival, İstiklal Marşı'nın okunması ve mehter takımının konseriyle başladı.

Bölgede üzüm yetiştiriciliği yapan üreticilerin katılımıyla gerçekleştirilen "En güzel üzüm" yarışmasında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekiplerinden oluşan jüri, salkım sıklığı, tane iriliği ve lezzetleri kıyaslayarak üzümleri değerlendirdi.

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, festivalde yaptığı konuşmada, ilçe halkının üzüm bağlarına daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini belirtti.

Maraşlı, "Atalarımız, bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur demiş. Bağlar, Ürgüp'e 15 dakikalık mesafede. Bunları bakıp, yetiştirelim. Büyükşehirdeki insanların hobi bahçeleri var belki de üzüm yetiştirenler vardır. Hal böyleyken, üzümün memleketi Ürgüp'te üzümsüz olmaz. Festivalin daha bol ve bereketli üretimle nice yıllar sürmesini diliyorum." dedi.

Etkinlik, yerel sanatçıların konserleri ve halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018, 10:52