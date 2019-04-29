ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Fen Liseleri 3. Ulusal Öğrenci Kongresi başladı.

Kongrede, Türkiye genelinde 310 fen lisesinden 390 öğrenci, savunma sanayisinden nanoteknolojiye, enerji depolama tekniklerinden insan-bilgisayar etkileşimine kadar hazırladıkları bilimsel projelerini sunacak.

Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve Prof. Dr. İbrahim Uslan da katıldı.

Safran, programda yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 310 fen lisesinden 390 öğrenci ile 310 danışman öğretmenin katıldığını söyledi.

Kongrenin amacının, fen liselerinde yönetici, öğretmen ve öğrenciler arasındaki iletişimi artırmak, bilimsel çalışmaları paylaşmak, akademik çalışmalara alt yapı oluşturmak, bilim ve teknoloji alanlarında yeni bilgiler üretmek olduğunu belirten Safran, kongrenin faydalı olacağını kaydetti.

Kongrede sunumu yapılacak 81 bildiri kitaplaştırılacak.

