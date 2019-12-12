Son Dakika

Fatih Koca, Konya'da konser verdi

KONYA (AA) - Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Fatih Koca, Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Konya'da konser verdi.Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün...

Genel 12.12.2019, 17:03
Fatih Koca, Konya'da konser verdi
banner230

KONYA (AA) - Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Fatih Koca, Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Konya'da konser verdi.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün öncülük ettiği törenler kapsamında düzenlenen etkinliklerden Selsebil Tasavvuf Müziği Konserleri'nin dördüncüsü yapıldı.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Fatih Koca, Anadolu Tekke Musikisi'nden kıymetli eserleri seslendirdi.

Konsere, İl Kültür Müdürü Abdüssettar Yarar ve birçok sanatsever katıldı.


#Anadolu Tekke Musikisi #konya #Mevlana Kültür Merkezi #Tasavvuf müziği
Yorumlar (0)
banner287
banner269
hafif yağmur
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
İmsak 06:15
Güneş 07:43
Öğle 12:40
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@