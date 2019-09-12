Facebook'tan Netanyahu'ya paylaşım engeli

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik tahrik edici paylaşımları nedeniyle, Facebook tarafından hesabından mesaj gönderimi engellendi.

Ülkedeki İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku lideri Eymen Avde, yaptığı yazılı açıklamada, "Hesabından gönderilen otomatik mesajda ülkedeki Arap vatandaşlar ve özellikle Eymen Avde'ye yönelik tahrik edici ifadeleri" nedeniyle Netanyahu'nun Facebook sayfasının mesaj gönderme özelliğinin askıya alındığını duyurdu.

Avde, Facebook'un ülkedeki temsilcilerine giderek Netanyahu'yu şikayet ettiğini ve rahatsız edici paylaşımlarının silinmesini istediğini, bunun üzerine site kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Facebook tarafından, Netanyahu'nun hesabından mesaj göndermesinin engellendiğini belirtti.

Netanyahu, Facebook hesabından dün paylaştığı mesajda, Benny Gantz ve Yair Lapid liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı’nın Ortak Arap Listesi’yle iş birliği yaptığına işaret ederek, "Halbuki Araplar; çocuk, kadın ve erkek fark etmeksizin hepimizi yok etmek istiyorlar." diyerek İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik skandal ifadeler kullanmıştı.

Likud Partisi ise Netanyahu’nun söz konusu söylemi onaylamadığını öne sürerek, Netanyahu’nun seçim kampanyasını yürüten çalışanlardan birinin "yanlışlıkla" böylesi bir cümleyi paylaştığını iddia etmişti.

Netanyahu'nun ofisi ve Facebook'tan konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, İsrail'in Haaretz gazetesi yasağın 24 saat olduğu yönünde bir haber yayımladı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Cephe (Hadaş), Arap Değişim Hareketi (Ta’al) Birleşik Arap Listesi ve Balad (Tecemmu) partileri, seçimlere ortak listeyle katılma kararı almıştı.

Filistinlileri temsil eden bu 4 parti, 9 Nisan'daki seçime ise iki ayrı ittifak çatısı altında katılmış ve 120 sandalyeli İsrail Meclisine 10 milletvekili göndermişti.

İsrail'le hükümet kurulamaması nedeniyle yenilenen seçimler, 17 Eylül'de yapılacak.

Muhabir: Abdel Ra'ouf Daoud Abdel Ra'uof Arnaout,Çağrı Koşak