Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim kesildi

ANKARA (AA) - Sosyal paylaşım sitesi Facebook ile şirkete ait Instagram ve WhatsApp uygulamalarına sabah saatlerinden bu yana erişilemiyor.

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden Downdetector.com internet sitesinin verdiği bilgiye göre, Facebook'a saat 06.30'dan bu yana dünyanın büyük bölümünden erişim sağlanamıyor.

Erişim aksaklığının ABD'nin kuzeydoğusu, Avrupa ve Filipinler'de yoğunlaştığı belirtildi.

Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.

Instagram'ı 2012'de, WhatsApp'ı 2014'te bünyesine katan Facebook'un, dünya genelinde 1 milyar 520 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

Muhabir: Emre Aytekin



