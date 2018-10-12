Eyüpsultan'da aşure etkinliği

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi Simurg Karadolap Bilgi Evi öğrencileri, Muharrem ayı nedeniyle aşure etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Karadolap Parkı'nda düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Kerbela vakasında, Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinin herkesin üzerinde derin izler bırakan bir hadise olduğunu ifade etti.

Aydın, "Bizler, bu hadiseyi sadece bir gün hatırlayıp geçmememiz lazım. Bunları iyi idrak etmemiz, böyle zulümlerin yaşanmaması adına bilinçlenmemiz gerekir. İşte burada yapılan etkinlik bu bilinçlenme sürecine ufak da olsa katkı sağlayacak bir etkinliktir." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Simurg Bilgi Evi öğrencilerinden oluşan koro, saz eşliğinde deyişler seslendirdi. Etkinlikte vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.