Eylül ayı konut satış istatistikleri açıklandı

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde eylülde satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 21 arttı. Satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 9,2 düşüş göstererek, 127 bin 327 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 20 bin 216 konutla ilk sırada (yüzde 15,9) yer aldı. İstanbul'u 11 bin 368 konut satışıyla (yüzde 8,9) Ankara, 6 bin 207 konut satışıyla (yüzde 4,9) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 13 konutla Hakkari, 15 konutla Ardahan ve 71 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışları

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72 azalarak 11 bin 330'a geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,9 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul bin 863 konut ve yüzde 16,4 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 18,1 ile Artvin oldu.

Diğer konut satışları eylülde, yıllık bazda yüzde 16,3 artarak 115 bin 997 olarak belirlendi. Bu kategoride de İstanbul 18 bin 353 konut satışı ve yüzde 15,8 payla ilk sırada yer buldu.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 90,8 olarak tespit edildi. Ankara 10 bin 231 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 5 bin 516 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 13 konutla Hakkari olarak tespit edildi.

60 bin 219 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 düşüşle 60 bin 219'a geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47,3 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 501 konutla en yüksek payı (yüzde 15,8) aldı. İstanbul'u 4 bin 150 konut satışıyla Ankara, 2 bin 786 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 düşüş göstererek 67 bin 108 olarak gerçekleşti.

İstanbul 10 bin 715 konut satışı ve yüzde 16 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53 oldu. İstanbul'u 7 bin 218 konut satışıyla Ankara, 3 bin 599 satışla da Antalya takip etti.

Yabancılara 5 bin 615 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 151,1 artarak 5 bin 615 oldu.

Bu alanda ilk sırada bin 799 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili bin 38 satışla Antalya, 424 satışla Bursa, 386 satışla Ankara ve 333 satışla Yalova izledi.

Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye'den bin 351 konut satın aldı. Bu ayda İran vatandaşları 538, Kuveyt vatandaşları 360, Suudi Arabistan vatandaşları 312, Almanya vatandaşları 299 konut edindi.

Muhabir: Deniz Çiçek Palabıyık, Cüneyt Kemal Özkök