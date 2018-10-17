Evlilik hazırlığı yaptığı kadın tarafından dolandırıldığı iddiası

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir mermer işçisi, evlilik hazırlığı yaptığı kadın tarafından dolandırıldığını ileri sürdü.

İddiaya göre, Mevlana Mahallesi'nde ikamet eden mermer işçisi Adem Güneş (36), evlenmek istediği Ö.E. ile tanışmak için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gitti.

Güneş, kendisini Ö.E'nin ağabeyi olarak tanıtan kişiye 20 bin lira başlık parası, aracıya da bin lira verdi.

Ö.E. ve ağabeyi ile Sivas'a dönerek düğün hazırlıklarına başlayan Güneş, bir kuyumcudan 22 bin lira değerinde altın takı, bir mağazadan da bin 250 liralık düğün alışverişi yaptı.

Alışverişte sonra Ö.E'nin ağabeyi Sivas'ın Zara ilçesinde kamyonu olduğunu ve gitmesi gerektiğini söyleyerek, otobüsle kentten ayrıldı. Güneş ise Ö.E. ile evine geldi.

Ö.E'nin ailesinin düğünü için Sivas'a geleceğini ve temizlik yapacağını söylemesi üzerine diğer odaya geçen Güneş, bir süre sonra odaya döndüğünde Ö.E'nin takıları da alarak evden kaçtığını fark etti.

Güneş, polis merkezine giderek 44 bin lirasının dolandırıldığını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.