Evleri yanan Afgan Samira gözyaşlarına hakim olamadı
- Sivas'ta 7 çocuklu Afgan ailenin evinde çıkan yangın hasara neden oldu - Okuldan geldiğinde evlerinin yandığını gören 11 yaşındaki Samira Saidi, gözyaşı döktü
SİVAS (AA) - Sivas'ta Afganistan uyruklu ailenin yaşadığı ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Yahyabey Mahallesi Dilek Sokak'ta Afganistan uyruklu 7 çocuklu Saidi ailesinin yaşadığı 2 katlı müstakil evde, anne Zehra Saidi'nin yemek pişirdiği sırada yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
Bu sırada Selçuk Ortaokulu'nda eğitim gören 7. sınıf öğrencisi Samira Saidi, okuldan döndüğünde evlerinin yandığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Samira'yı çevrede bulunan vatandaşlar sakinleştirdi.
Evsiz kalan Afgan ailenin, Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca geçici olarak bir otele yerleştirileceği öğrenildi.
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