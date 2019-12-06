Son Dakika

Evleri yanan Afgan Samira gözyaşlarına hakim olamadı

- Sivas'ta 7 çocuklu Afgan ailenin evinde çıkan yangın hasara neden oldu - Okuldan geldiğinde evlerinin yandığını gören 11 yaşındaki Samira Saidi, gözyaşı döktü

Genel 06.12.2019, 14:49
Evleri yanan Afgan Samira gözyaşlarına hakim olamadı
banner230

SİVAS (AA) - Sivas'ta Afganistan uyruklu ailenin yaşadığı ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yahyabey Mahallesi Dilek Sokak'ta Afganistan uyruklu 7 çocuklu Saidi ailesinin yaşadığı 2 katlı müstakil evde, anne Zehra Saidi'nin yemek pişirdiği sırada yangın çıktı.

Mutfak tüpünün hortumunun alev almasıyla başlayan yangın eve sıçradı. Zehra Saidi, çocukları 1 yaşındaki Mohammad Salah ve 3 yaşındaki Mohammad Mostafa'yı alarak evden çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Bu sırada Selçuk Ortaokulu'nda eğitim gören 7. sınıf öğrencisi Samira Saidi, okuldan döndüğünde evlerinin yandığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Samira'yı çevrede bulunan vatandaşlar sakinleştirdi.

Evsiz kalan Afgan ailenin, Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca geçici olarak bir otele yerleştirileceği öğrenildi.

#Sivas #Yangın
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
İmsak 06:10
Güneş 07:38
Öğle 12:37
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@