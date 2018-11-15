Evde sağlık hizmetleri çalıştayı

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından "Evde Sağlık Hizmetleri ve Palyatif Bakım Çalıştayı" yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, GETAT Konferans Salonu'ndaki çalıştaya, farklı kurum kuruluş ve derneklerin temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, yaşlanan nüfusla birlikte evde bakım hizmetlerinin öneminin arttığını ve bu alanda etkili bir planlama yapılması gerektiğini belirtti.

Çalıştayın amacına değinen Benli, "Bu çalıştayda evde sağlık hizmeti ve palyatif bakım alanında faaliyet gösteren veya gösterecek paydaşlarla bir arada olmanın memnuniyetini duyuyorum. Hizmetteki verimliliği arttırarak çeşitlendirmek için ildeki tüm paydaşlarımızla buraya toplandık. Her paydaşımızın kendi alanında yapması gerekenler var sağlık müdürlüğü olarak bizim yapabileceklerimizin dışında paydaşlarımızın üzerine düşen kısımları var. Fikir birliği sağlayarak bu çalıştayın sonucunda bir bildiri hazırlayıp herkes ne yapabilir bunları ortaya koymuş olalım. Kurumlararası iletişimi burada sağlamak istiyoruz. Verimli bir çalıştay olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayda evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerine yönelik mevcut durum, yürütülen projeler, akademik değerlendirmeler, görüş ve öneriler içeren sunumlar yapıldı.