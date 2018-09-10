Etiyopya 2011 yılına giriyor

ADDİS ABABA (AA) - Kendine özgü takvim kullanan Etiyopya halkı, yarın sabah 2011 yılına girmeye hazırlanıyor.

Yılbaşı dolayısıyla başkent Addis Ababa’nın pazarları ve çarşıları canlanırken, kiliseler, eğlence mekanları, restoranlar ve otellerde de hazırlıklar sürüyor.

Her yılbaşında olduğu gibi bu yıl da mahkumlara af çıkarma geleneğini sürdüren Etiyopya yönetimi, şimdiye kadar yaklaşık 9 bin mahkumun affedildiğini duyurdu.

Ülkede yeni yılın başlayacağı 11 Eylül günü de resmi tatil ilan edildi.

Kendine has takvim ve saat

Etiyopya takvimi eski tabiriyle Habeşe Takvimi, Etiyopya Hristiyanları için de dini takvim olarak kabul ediliyor.

Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden takip eden Etiyopya takvimi, güneş esaslı bir takvim olma özelliği gösteriyor.

Mısır'daki Kıpti Hristiyanların kullandığı takvimle benzerlik gösteren Etiyopya takviminde 30 günden oluşan 12 ay ile 5 veya 6 artık günü içeren 13'üncü ay bulunuyor.

Bu takvime göre, yeni yıla her yıl 11 veya 12 Eylül'de giriliyor.

Kendine özgü takvimin yanı sıra farklı saat sistemi de kullanan Etiyopya'da gün, 12 saatlik iki farklı bölümden oluşuyor. 12 saatlik ilk saat dilimi 06.00'da, ikinci saat dilimi ise 18.00'de başlıyor.

Muhabir: Tufan Aktaş