Esra Erol’da Bugün Tek Parça 1 Aralık Salı ATV Canlı İzle!

Esra Erol’da bugün…

Esra Erol’da bugün… Yasemin pişman olduğunu ve çocuğun velayetini Ömer’e vereceğini söyledi! Ömer, Yasemin'i affedecek mi? 12 yıllık hasret son buldu! Esra Erol sayesinde Cansu annesine, Ramazan amca da evladına kavuştu! Anne-baba, evlatları Ayşegül ile bir yıl sonra karşı karşıya geldi! Bir yıldır kayıp olan Ayşegül; "Ailemi istemiyorum!" dedi! Ayşegül’ün son kararı ne olacak? Yaşar Hanım’ı evlilik vaadiyle dolandırdığı iddia edilen kişi Murat Pehlivanlı yayına bağlandı! Murat Pehlivanlı stüdyoya gelecek mi? Ablası Özlem Yılmaz 9 Ekim tarihinde çocuklarını evde bırakarak kayıplara karıştı! 18 yaşındaki kızı Neslihan 31 Ekim’de birden ortadan kayboldu. Daha sonra evlendim diyerek fotoğraf attı! Kızının baskı ve tehditle tutulduğunu düşünen bir babanın isyanı! Eşi İbrahim Değirmen, hamile karısını bırakarak eski karısına döndü!

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