Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bugün var mı? ATV 29 Eylül 2020 Yayın Akışı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Sezon İlk Bölümünün 6 Ekim 2020 tarihinde yayınlanağı belirtiliyor.. ATV yayın akışında EDHO yeni bölüm bulunmuyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Sezon açılış tarihleri bu şekilde olmuştu.

2. SEZON İLK BÖLÜMÜ 20 Eylül 2016 Salı günü

3. SEZON İLK BÖLÜMÜ 19 EYLÜL 2017 Salı günü

4. SEZON İLK BÖLÜMÜ 25 Eylül 2018 Salı günü

5. SEZON İLK BÖLÜMÜ 24 Eylül 2019 Salı günü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde neler oldu?

Hızır bir kez daha ihanete uğrar. Ama bu kez sevdiği, beraber hareket ettiği dostları tarafından… Uzun zamandır gerçek kimliğini saklayan Feyyaz amacına ulaşmıştır. Artık hain planlarını hayata geçirebilecektir. Ama önce masanın hâkimiyetini ele geçirmelidir. Bunun için önce Hızır'ı daha sonra da masanın beyni olarak gördüğü Alpaslan'ı bertaraf etmek istemektedir. Yani namlunun ucuna bu iki ismi koyar. "Kasaplar" lakaplı organize çete ise Türkiye'ye gelmiştir. Ancak onlar Feyyaz'dan farklı düşünmektedirler. Hızır ve Alpaslan'dan ziyade ona yakın olan "kas gücü"nü vurma planlarını Feyyaz'a anlatırlar.

Plan yapılır, Kasaplar ilk vurucu hamleyi yaparlar. Feyyaz bunun üzerine masaya barış teklifi ile gelir. Ama asıl planı masa üyelerini de öldürmektir. Ancak işler onun adına sarpa sarar. Bu sırada İlyas ise Behzat'a karşı sert ve net bir tavır sergiler. Çünkü Behzat'ın da bu işin bir parçası olduğunu düşünmektedir. Artık hiçbir dostunun kalmadığını düşünen İlyas eşinden yani Ömür'den bile şüphelenmeye başlar. Zira Ömür de yaşananları önceden bilmektedir.

İki aile arasında yeniden bir husumet belirir. Ömür de bir taraf seçmek durumunda kalır. Tipi ve Haşmet de Hızır'a cephe almıştır. Emine bunun üzerine resti çeker ve evden ayrılır. Hem kardeşini hem de eşini kaybetmek üzeredir. Hızır bu ayrılık rüzgârını dindirebilecek tek kişidir.

ATV 29 EYLÜL 2020 YAYIN AKIŞI