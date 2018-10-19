Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Hüseyin A. ile R.A, Eskişehir adliyesine getirildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Hüseyin A. tutuklanırken, R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri tarafından Eskişehir- Alpu karayolunda düzenlenen ve narkotik dedektör köpeği "Entel"inde katıldığı operasyonda 2 kilo 640 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ile 4 sahte 50 liralık banknot ele geçirilmişti.