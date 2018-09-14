Eskişehir'deki silahlı kavga

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 1'i ağır 2 kişinin silahla yaralandığı kavgaya karışan firari şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, firari şüpheli A.Ö'yü saklandığı evde olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şirintepe Mahallesi Bursa Caddesi'nde tütün ürünleri satan A.Ö, T.A. ile yakını Y.A. arasında "sosyal medyada küfürlü yazışma" yüzünden kavga çıkmış, A.Ö. aracındaki silahla T.A'yı göğsünden ağır yaralamış, seken kurşunlardan biri olay yerinde bulunan H.S'nin ayağına isabet etmiş, yaralılar hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kavgaya karıştığı belirlenen Y.A. gözaltına alınmış, A.Ö. ise olay yerinden kaçmıştı.