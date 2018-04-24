Eskişehir'deki FETÖ/PDY davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yapılanmasına yönelik davada 5'i tutuklu 42 sanığın yargılanmasına devam edildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 5'i tutuklu 42 sanık ile avukatları hazır bulundu.
Savunma yapan sanıklar, yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek haklarında beraat kararı verilmesini istedi.
Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.