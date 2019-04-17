Eskişehir'deki FETÖ davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan 4'üne 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütünün hava kuvvetleri yapılanmasında yer alan tutuksuz 6 sanık ile avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan C.H. ve H.E'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, M.C'yi 3 yıl 1 ay 15 gün, R.Y'yi ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer iki sanık ise beraat etti.