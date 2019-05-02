Eskişehir'deki FETÖ davalarında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, silahlı terör örgütüne üye oldukları öne sürülen tutuksuz sanıklar Emine D, Şerife O, Rabiye C. ile avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Şerife O'yu "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum etti. Emine D. ve Rabiye C. ise 2 yıl 1'er ay hapisle cezalandırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki bir başka davada ise tutuksuz sanık Yasemin A'ya, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.