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Eskişehir'deki DHKP/C davası sanığına 9 yıl 9 ay hapis cezası
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör örgütü DHKP/C'ye üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık hapis cezasına çarptırıldı. 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına,...
Genel 10.12.2019, 12:17
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör örgütü DHKP/C'ye üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık hapis cezasına çarptırıldı.
Son sözleri sorulan sanık, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Sevim'e terör örgütü DHKP/C'ye üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
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