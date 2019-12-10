Son Dakika

Eskişehir'deki DHKP/C davası sanığına 9 yıl 9 ay hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör örgütü DHKP/C'ye üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık hapis cezasına çarptırıldı. 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına,...

Genel 10.12.2019, 12:17
Eskişehir'deki DHKP/C davası sanığına 9 yıl 9 ay hapis cezası
banner230

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör örgütü DHKP/C'ye üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Furkan Sevim ile avukatı katıldı.

Son sözleri sorulan sanık, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Sevim'e terör örgütü DHKP/C'ye üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

#dava #DHKP_C #Eskişehir #karar #örgüt
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 10 Aralık 2019
İmsak 06:13
Güneş 07:41
Öğle 12:39
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@