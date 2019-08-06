Eskişehir'deki cinayet

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldürüp intihar teşebbüsünde bulunan zanlı, tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak'taki apartmanda 4 yıldır birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi (52), dün sabah bıçakla öldürdükten sonra kendisini bıçakla yaralayıp, kullandığı depresyon haplarından çok sayıda içip intihar girişiminde bulunan Tacettin Y. (42) Yunus Emre Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi.
Tacettin Y. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.