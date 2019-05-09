Eskişehir'deki arkadaş cinayeti davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Ali Kantaş (32), tutuksuz sanıklar Ahmet Uğur Günaydın (24), Orhan Başkan (21) ve Erhan Temizkan (40), maktul Zafer Gözel'in ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Ali Kantaş, amacının öldürmek olmadığını ileri sürerek, "Silahın kabzasını omzuna sert bastırdığım için silah ateş almış olabilir. Ben tetiği çekmedim. Silahın incelenmesini istiyorum." dedi.

Zafer Gözel'in annesi Emine Gözel ise tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını talep etti.

Gözel, "Benim okumuşluğum yoktur. 37 yaşındaki çocuğumu toprağa verdim. Dışarıda böyle gezmelerini istemiyorum, ceza almalarını istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Eskişehir'de, geçen mart ayında merkez Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi'nde Ali Kantaş, Ahmet Günaydın, Orhan Başkan ve Erhan Temizkan, yolda Zafer Gözel ile karşılaşmıştı. Kantaş, Zafer Gözel'in aracına giderek tabancasıyla başına bir el ateş etmiş, Gözel olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yakalanan Ali Kantaş çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, diğer üç kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.