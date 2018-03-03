Eskişehir'de yapılması planlanan termik santrale tepki

ESKİŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Yaklaşık bir yıl önce Alpu Ovası, tarımsal sit alanı ilan edildi. Alpu Ovası oldukça verimli tarım arazilerinden biri. Bir yılda ne değişti de üzerine termik santral yapılmak isteniyor?" dedi.

Karaca, Eskişehir'de bazı parti ve sivil toplum kuruşu temsilcilerinin katılımıyla İsmet İnönü Caddesi başında "Termik santrale hayır" sloganıyla düzenlenen yürüyüşte yer aldı. Çevik kuvvet ekipleri, aralarında bazı CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarının da yer aldığı grubun yürüyüşüne "izinsiz" olduğu gerekçesiyle müsaade etmedi. Gerekli uyarıları yapan polis, daha sonra grubun yürüyüşüne izin verdi.

İstasyon Caddesi Kavşağı'na kadar süren yürüyüşten sonra açıklama yapan Karaca, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçik'e başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.

Her türlü terörün karşısında olduklarını ifade eden Karaca, şöyle konuştu:

"Termik santralle Eskişehir'i yok etmek isteyen doğa terörünün de karşısındayız. Yaklaşık bir yıl önce Alpu Ovası, tarımsal sit alanı ilan edildi. Alpu Ovası oldukça verimli tarım arazilerinden biri. Bir yılda ne değişti de üzerine termik santral yapılmak isteniyor? Tüm gelişmiş ülkeler kömürlü termik santrallerini kapatıyor. Çünkü insana, doğaya, suya, havaya zehir saçan bu santrallerin gelecekleri için, çocukları için geri dönülmez, tamiri mümkün olmayan zararlar vereceğini tespit ettiler. Neden Türkiye, inatla ve kararlılıkla termik santral istiyor? Enerji Bakanlığımızın sitesinde Türkiye'nin enerji fazlasının olduğu söyleniyor. Termik santraller verimli tarım arazileri üzerine kuruluyor. Eskişehir'de çocuklarının geleceği, havası, suyu için direnen vatandaşlar bu meydandaysa termik santralin kurulmasına kimsenin gücü yetmeyecek. Termik santral kurulursa 10 yıl sonra Eskişehir'de ne turizm ne tarım ne de sağlıklı yurttaş kalacaktır."

Konuşmanın ardından grup kısa sürede dağıldı.