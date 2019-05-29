Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 9 sanıktan 5'i 12 yıl 6 ay ile 13 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına 4'ü tutuklu 9 sanık ile avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, pişman olduklarını belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Gökhan Tiftik'i (27) "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

Heyet, diğer tutuklu sanıklar Yeliz Tür (29), Kenan Dalkıran (25) ve Fikret Dalkıran (51) ile tutuksuz yargılananlardan Nazlı Tür'e (19) de 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz 4 sanığın ise beraatine hükmedildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklanmış, 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.