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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
- Operasyonda 1 şüpheli yakalandı
Genel 13.12.2019, 10:07
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 1 şüpheli 21.38 gram esrar ile uyuşturucu öğütücü alet ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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