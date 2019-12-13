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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

- Operasyonda 1 şüpheli yakalandı

Genel 13.12.2019, 10:07
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 1 şüpheli 21.38 gram esrar ile uyuşturucu öğütücü alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

#Eskişehir #uyuşturucu
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