Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 1 şüpheli 21.38 gram esrar ile uyuşturucu öğütücü alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.