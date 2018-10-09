Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babadat Mahallesi'nde E.E'ye ait ikamete operasyon düzenledi.
Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada, 700 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı E.E, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.