Eskişehir'de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Gökhan Yiğittepe idaresindeki 26 BB 774 plakalı otomobil, Huzur Mahallesi Uçaklar Sokak'ta Levent Altun'un kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Nazire Altun (63) ile ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kerim Dursun (16) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.