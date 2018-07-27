"Eskişehir'de susuz kalmak kaçınılmaz olacak"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki çiftçilerin "vahşi sulama" yaptığını öne sürerek, "Porsuk Barajı'nın suyu böyle kullanılmaya devam ederse Eskişehir bu sene hem içme, hem de kullanma suyu bakımından çok büyük sıkıntı çekecek." dedi.

Beraberindeki merkez Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt ile Porsuk Barajı'nda incelemede bulunan Büyükerşen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki çiftçilerin son dönemde hububattan çok yeşil yapraklı sebze ekimi gerçekleştirdiğini öne sürerek, söz konusu durumun su tüketiminde artışa neden olduğunu ifade etti.

Polatlı'daki çiftçilerin "vahşi sulama" yaptığını iddia eden Büyükerşen, şöyle konuştu:

"Porsuk Barajı'nın suyu böyle kullanılmaya devam ederse Eskişehir bu sene hem içme, hem de kullanma suyu bakımından çok büyük sıkıntı çekecek. Polatlılı çiftçilerin Ankara'daki siyasilere baskı yapıp, onların da DSİ'ye baskı yapması suretiyle Porsuk'un ana yatağındaki suyu açtırmalarıyla Porsuk Barajı hızla su kaybına uğruyor. Eskişehirlileri bu sene büyük sıkıntılar bekliyor. Porsuk Barajı'nın sularının Porsuk Çayı'nın ana yatağından da verilmeye devam edilmesi çok büyük ve ciddi sonuçlara neden olacak. Susuz kalmak kaçınılmaz olacak. Eskişehirlililerin oylarıyla seçilen milletvekillerini göreve davet ediyorum. Maalesef Valilik ve DSİ Ankara'nın baskısına dayanamıyor. Polatlıların vahşi sulamayla üç-beş kuruş fazla kazanması için yapılan bu iş hem doğa katliamı, hem de suyun vahşice kullanılmasıdır. Eskişehir'deki bürokrasinin buna kayıtsız kalması bizi üzüyor. Eskişehir halkı da suyu tasarruflu kullanmalıdır."