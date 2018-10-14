Eskişehir'de silahlı kavga: 3 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki bir içkili lokantada Ümit Ç. ile Kurtuluş Ç. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Kurtuluş Ç. üzerindeki tabancayla rastgele ateş etti. Bu sırada Ümit Ç. karnından, olay anında araya girmeye çalışan iş yeri sahibi Zafer Y. ayağından silahla, Cevat A. ise başına şişe vurularak yaralandı.

Yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Ümit Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan şüpheli Kurtuluş Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.