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Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir kavga sırasında silahla vurulan kişi yaralandı.Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi'nde inşaat ve emlak işleriyle uğraşan Cengiz S. (52) ile Yasin K. (41) arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın...
Genel 09.12.2019, 15:19
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir kavga sırasında silahla vurulan kişi yaralandı.
Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi'nde inşaat ve emlak işleriyle uğraşan Cengiz S. (52) ile Yasin K. (41) arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Kavgada yaralanan ve sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Cengiz S'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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