Eskişehir'de şehit mezarlarının bakımı yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yılı dolayısıyla il genelindeki 639 şehidin kabirlerinin bakımını yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Başkan Yılmaz Büyükerşen'in talimatıyla kent merkezinde Vişnelik Hava Şehitliği'nde 302, Kanlıpınar Şehitliği'nde 47, Asri Mezarlık'ta 46, Esentepe Mezarlığı'nda 21, Odunpazarı Mezarlığı'nda 5, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda 4 olmak üzere 425 şehit kabrinin bakımını gerçekleştirdi.

Ekipler ayrıca, 12 ilçe ve kırsal mahallelerdeki 14 şehidin mezarlarının bakımını yaparak çiçeklendirdi. Şehit yakınları da ekiplere yardımda bulundu.



