Eskişehir'de okul çevrelerinde asayiş uygulaması

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başlamasının ardından okul önleri ve çevresinde asayiş uygulaması yaptı.

Çocuk, Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Narkotik ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, kentteki 150 okul ile Anadolu ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri yerleşkeleri yakınında önceden belirlenen eğitim kurumlarının çevresinde denetim gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, denetim yaptığı bölgelerde şüpheli gördüğü kişileri, araçları durdurup arama yaptı. 3 bin 778 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutan ekipler, öğrencilere uyarılarda da bulundu.

Uygulamada, yoklama kaçağı 17 kişi ile hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 5 kişi yakalandı. Ayrıca bir çalıntı motosiklet ele geçirildi, iki iş yerine mesul müdür bulundurmamaktan, üç iş yerine ise kimlik bildirimine muhalefet etmek suçundan işlem yapıldı.