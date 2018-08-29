Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Satılmışoğlu ve Yusuflar mahallelerinde bulunan sitelerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada hırsızlık olayının şüphelisinin Düzce Açık Ceza İnfaz Kurumundan bir süre önce firar eden H.C. (27) olduğunu belirledi.

Saklandığı evde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan firari hükümlü, gözaltına alındı.

Şüpheli H.C'ye ait evde yapılan aramada, çalmış olduğu ziynet eşyaları ele geçirildi.