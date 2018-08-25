Eskişehir'de havuzda boğulma

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde serinlemek için havuza giren kişi boğuldu.Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Demirel (37), yakınlarıyla serinlemek için Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşı Parkı'nda oluşturulan...