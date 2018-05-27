Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir muvazzaf astsubay yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan İ.G'nin gözaltına alınması için kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan hava astsubay İ.G'nin, emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdürüldüğü Manisa'ya gönderileceği öğrenildi.