Eskişehir'de FETÖ şüphelisine tutuklama

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda yakalanan özel sektör çalışanı Raşit K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Zanlı, savcılıktaki sorgusu tamamlanarak nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Terör örgütünün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi.