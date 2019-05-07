Eskişehir'de FETÖ operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 14 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında 7'si muvazzaf, 5'i ihraç, biri emekli 13 astsubay ile bir öğretim görevlisi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Adresleri tespit edilen şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.