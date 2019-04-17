Eskişehir'de FETÖ operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı yakalandı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan Gülden S. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Adresi tespit edilen zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Sivrihisar ilçesinde gözaltına alındı.
Örgütün, "kadın polis memurlarından sorumlu mahrem imam" olduğu ileri sürülen şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Aksaray'a gönderileceği öğrenildi.