Eskişehir'de dolu ve fırtına

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde dolu ve fırtına etkili oldu.
Bazı binaların çatılarından kopan parçalar yollara savruldu.
Seralarda da hasar meydana geldi. Zarar gören seralarda hasar tespitine başlandı.
- Mihalgazi ilçesinde sağanağın ardından etkili olan dolu ve fırtına özellikle seralarda hasara yol açtı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde dolu ve fırtına etkili oldu.
Bazı binaların çatılarından kopan parçalar yollara savruldu.
Seralarda da hasar meydana geldi. Zarar gören seralarda hasar tespitine başlandı.