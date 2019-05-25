Eskişehir'de dolu ve fırtına

- Mihalgazi ilçesinde sağanağın ardından etkili olan dolu ve fırtına özellikle seralarda hasara yol açtı

Eskişehir'de dolu ve fırtına
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde dolu ve fırtına etkili oldu.

İlçede aniden bastıran sağanağın ardından dolu etkisini gösterdi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış ve şiddetli fırtına nedeniyle birçok bölgede su birikintileri oluştu.

Bazı binaların çatılarından kopan parçalar yollara savruldu.

Seralarda da hasar meydana geldi. Zarar gören seralarda hasar tespitine başlandı.

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